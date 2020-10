Sui treni austriaci stop al distanziamento dopo il confine con l’Italia

ROMA – Il coronavirus non sparisce superato il confine tra l’Italia e l’Austria. Cambiano tuttavia le norme adottate per contrastarlo al punto che le ferrovie austriache invitano i passeggeri che dall’Austria viaggiano verso l’Italia ad alzarsi dai ‘posti vietati’ in Italia quando il treno varca il confine.

“In Italia questo posto deve essere lasciato libero”, recita infatti l’avviso in bella mostra in tedesco e in italiano che campeggia sui sedili del treno delle ferrovie austriache Obb che fa spola tra l’Italia e l’Austria.

La foto sta circolando sui social e denuncia la scelta della compagnia, probabilmente in osservanza delle disposizioni austriache, ma che di fatto distingue le necessarie misure di sicurezza territorialmente.

Per le ferrovie austriache quando il mezzo viaggia sul proprio territorio non serve mantenere la distanza di sicurezza, annullando quindi il distanziamento nei vagoni adottato in Italia. Eppure proprio l’Austria nei giorni scorsi ha subito una impennata dei contagi e l’intero comune di Kulch è stato messo in quarantena.