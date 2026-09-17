Bomba d’acqua sugli Uffizi: bagnato il Bacco di Caravaggio

FIRENZE – La “bomba d’acqua” che nel pomeriggio si è abbattuta su Firenze (oltre 45 millimetri di pioggia in un’ora) si è fatta sentire anche agli Uffizi. Durante il temporale, come segnala il museo, si è verificata una piccola infiltrazione d’acqua sotto il lucernario della sala dove sono esposti sette dipinti del Seicento, tra i quali il Bacco di Caravaggio, raggiunto dagli schizzi d’acqua sul vetro esterno della vetrina che protegge il capolavoro.

LEGGI ANCHE VIDEO | Bomba d’acqua a Firenze e Empoli: 45 mm di pioggia in mezz’ora

“A seguito delle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere” e la sala sarà regolarmente accessibile fin dall’apertura di domani mattina, si spiega dalle Gallerie.