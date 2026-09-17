giovedì 17 Settembre 2026

Bomba d’acqua sugli Uffizi: bagnato il Bacco di Caravaggio

Durante il temporale, come segnala il museo, si è verificata una piccola infiltrazione d'acqua sotto il lucernario della sala dove sono esposti sette dipinti del Seicento

di Diego GiorgiData pubblicazione: 17-9-2026 ore 20:01Ultimo aggiornamento: 17-9-2026 ore 20:10

FIRENZE –  La “bomba d’acqua” che nel pomeriggio si è abbattuta su Firenze (oltre 45 millimetri di pioggia in un’ora) si è fatta sentire anche agli Uffizi. Durante il temporale, come segnala il museo, si è verificata una piccola infiltrazione d’acqua sotto il lucernario della sala dove sono esposti sette dipinti del Seicento, tra i quali il Bacco di Caravaggio, raggiunto dagli schizzi d’acqua sul vetro esterno della vetrina che protegge il capolavoro.

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“A seguito delle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere” e la sala sarà regolarmente accessibile fin dall’apertura di domani mattina, si spiega dalle Gallerie. 

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