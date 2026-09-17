giovedì 17 Settembre 2026

Meloni: “La lettera di Schlein? Approfondirò senza pregiudizi”

"Da una lettura velocissima che ho avuto di questa lettera posso dire che sono contenta che vi sia un implicito riconoscimento del lavoro del Governo"

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 17-9-2026 ore 19:51Ultimo aggiornamento: 17-9-2026 ore 20:09

ROMA – “Chiaramente intendo approfondire” la proposta della segretaria del Pd Elly Schlein sull’impiego dei 14 miliardi che l’Italia potrebbe utilizzare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica “senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi dell’opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del Governo… Io non ho questo approccio, se ci sono e ci saranno delle proposte utili le prenderò assolutamente in considerazione”.

Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte con il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store. “Da una lettura velocissima che ho avuto di questa lettera posso dire che sono contenta che vi sia un implicito riconoscimento del lavoro del Governo. Ricordo quando il Partito Democratico diceva che il Piano casa non serviva a niente, che era vuoto mentre oggi si chiede di metterci più risorse. Il Conto termico 3.0, ricorderete che è un provvedimento varato da questo Governo, su cui abbiamo messo 900 milioni l’anno, e ci si chiede di mettere più risorse: vuol dire che è uno strumento che funziona e funziona bene. Mi accontento per ora dell’implicito riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto fin qui, ma sicuramente approfondirò e se ci sono cose interessanti e buone non ho problemi a portarle”, aggiunge Meloni

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