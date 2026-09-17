Violenza sulle donne, Mattarella: “Emergenza di primaria importanza”

ROMA – Il contrasto alla violenza sulle donne è “un’emergenza di primaria importanza nel nostro paese come dovunque”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Grosseto in Visita alla “Stanza Rosa” del Pronto Soccorso dell’Ospedale Misericordia.

Ci sono due ragioni che mi hanno portato qui, sono due: la prima è sottolineare, testimoniare l’allarme che continua ad essere presente e l’impegno che questo richiede per quanto avviene ancora di violenza nei confronti delle donne”.

Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Grosseto in Visita alla “Stanza Rosa” del Pronto Soccorso dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. “I numeri – sottolinea – sono negativamente significativi: nell’anno passato 97 femminicidi, nel primo semestre di già 34. È un impegno pubblico della Repubblica di tutta la comunità, quello di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque”. Ma il fenomeno nei confronti delle donne, che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un’emergenza di primaria importanza nella vita del nostro Paese come ovunque”.

“RIAFFERMARE ALLARME E IMPEGNO REPUBBLICA”

Occorre riaffermare l’allarme e l’impegno della Repubblica su questo fronte”. Nel contrasto alla violenza sulle donne, continua Mattarella, “c’è l’esigenza della prevenzione, dell’individuazione delle condizioni di violenza, della formazione e quella della educazione nelle scuole, nelle università come tema di lavoro professionale; nelle scuole per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato, tra l’altro, il modo di crescere della civiltà e che viene contrastato da questi fenomeni, da questi eventi”.