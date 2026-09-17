giovedì 17 Settembre 2026

Violenza sulle donne, Mattarella: “Emergenza di primaria importanza”

Le parole del presidente della Repubblica, a Grosseto in Visita alla "Stanza Rosa" del Pronto Soccorso dell'Ospedale Misericordia

di Marta TartariniData pubblicazione: 17-9-2026 ore 19:41Ultimo aggiornamento: 17-9-2026 ore 20:02

ROMA – Il contrasto alla violenza sulle donne è “un’emergenza di primaria importanza nel nostro paese come dovunque”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Grosseto in Visita alla “Stanza Rosa” del Pronto Soccorso dell’Ospedale Misericordia.

Ci sono due ragioni che mi hanno portato qui, sono due: la prima è sottolineare, testimoniare l’allarme che continua ad essere presente e l’impegno che questo richiede per quanto avviene ancora di violenza nei confronti delle donne”.

Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Grosseto in Visita alla “Stanza Rosa” del Pronto Soccorso dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. “I numeri – sottolinea – sono negativamente significativi: nell’anno passato 97 femminicidi, nel primo semestre di già 34. È un impegno pubblico della Repubblica di tutta la comunità, quello di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque”. Ma il fenomeno nei confronti delle donne, che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un’emergenza di primaria importanza nella vita del nostro Paese come ovunque”.

“RIAFFERMARE ALLARME E IMPEGNO REPUBBLICA”

Occorre riaffermare l’allarme e l’impegno della Repubblica su questo fronte”. Nel contrasto alla violenza sulle donne, continua Mattarella, “c’è l’esigenza della prevenzione, dell’individuazione delle condizioni di violenza, della formazione e quella della educazione nelle scuole, nelle università come tema di lavoro professionale; nelle scuole per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato, tra l’altro, il modo di crescere della civiltà e che viene contrastato da questi fenomeni, da questi eventi”. 

Leggi anche

Meloni: “La lettera di Schlein? Approfondirò senza pregiudizi”

di Emanuele Nuccitelli

VIDEO | Dalle multe al dialogo coi cittadini, l’Ai Mia del gruppo Maggioli aiuta la Polizia locale

di Cristiano Somaschini

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia