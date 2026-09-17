Bando volontariato per il Sud: fissata al 30 settembre la scadenza per partecipare

ROMA – C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare all’edizione 2026 del Bando volontariato pubblicato da Fondazione con il Sud. L’iniziativa è rivolta a organizzazioni e associazioni di promozione sociale attive in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra le priorità fissate nella strategia della Fondazione c’è il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni delle aree interne del Mezzogiorno. Il bando è infatti destinato alle realtà con sede legale e operatività nei Comuni di queste zone, con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

“Il nostro obiettivo”, spiega all’agenzia Dire Alessandro Martina, di Fondazione con il Sud, “è garantire continuità a chi opera sul campo, allargare la platea degli enti sostenuti e costruire comunità più coese e resilienti”. Le richieste di sostegno devono essere inviate online, attraverso il portale Chàiros messo a disposizione dalla Fondazione.