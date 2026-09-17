A Roma ‘Fashion&Talents’ con le collezioni dei giovani stilisti

ROMA – “Piazza di Spagna si è accesa anche quest’anno per illuminare il talento dei giovani stilisti. Roma ha accolto l’ottava edizione di ‘Fashion & Talents’, appuntamento promosso da Università eCampus e Accademia del Lusso, con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

In passerella hanno sfilato le creazioni degli studenti di Fashion Design di Accademia del Lusso e i lavori creativi di giovani stilisti provenienti dalla Cina, rappresentata da due prestigiose istituzioni accademiche: la Guangzhou Xinhua University, una delle accademie nazionali di Belle Arti più rinomate, e la Chengdu University of Light Industry, università multidisciplinare di riferimento per coloro che vogliono studiare Moda.

L’evento di quest’anno rinnova l’impegno dell’Accademia del Lusso nei confronti dei temi sociali con il sostegno alla onlus ‘Mai più Vittima’, organizzazione di volontariato attiva nel supporto psicologico e legale alle donne vittime di violenza di genere, nella tutela dei minori e nella prevenzione del bullismo nelle scuole attraverso programmi d’ascolto e sensibilizzazione”. E’ quanto fanno sapere gli organizzatori dell’evento in una nota.

“‘Fashion & Talents’- spiega Laura Gramigna, direttrice di Accademia del Lusso Roma- nasce dal desiderio di mettere in primo piano la creatività delle nuove generazioni e offrire una vetrina prestigiosa alle collezioni dei giovani studenti di fashion design più brillanti, promuovendo al contempo il valore di una formazione d’eccellenza, l’importanza dell’inclusione sociale e il dialogo fra il talento emergente e il sistema Moda globale”.

“Questa edizione di ‘Fashion & Talents’- aggiunge Enzo Siviero, rettore di eCampus– contiene tradizione e soprattutto innovazione. Recupera stilemi del passato e, valorizzando i talenti, li proietta verso il loro futuro, scoprendone le intrinseche capacità e offrendo loro un grande salto di qualità”.

“Il momento cruciale della serata, condotta da Eleonora Daniele– si legge ancora- ha visto protagonisti i ragazzi di Accademia del Lusso che hanno lavorato sul progetto speciale, dedicato a Giuliano Fujiwara. Con la collezione Spring – Summer ’27 gli studenti reinterpretano l’identità del brand attraverso una visione contemporanea, un percorso di ricerca dei codici distintivi della Maison che fonde sensibilità progettuale, sartorialità e sperimentazione. A testimonianza della continuità tra formazione e affermazione professionale, la serata ha ospitato inoltre la sfilata ‘Genesi’ del brand Chronos Corps, fondato dai giovani designer Matteo Cesarotti e Nicola Minotti.

Ex studenti di Accademia del Lusso, i due creativi vantano già importanti successi internazionali, con presenze sulle passerelle in Giappone e la selezione negli showroom di Parigi. Un focus speciale è stato dedicato ai protagonisti del Final Work, gli studenti di Accademia del Lusso di Roma e Milano che hanno presentato le proprie capsule collections.

Nel corso della serata Accademia del Lusso ha attribuito importanti borse di studio a due realtà del territorio: gli Istituti Superiori Paritari Aniene, che hanno presentato un progetto dedicato a Valentino Garavani, maestro indiscusso dell’Alta Moda italiana, e il Liceo Artistico Statale Enzo Rossi, storica istituzione fondata nel 1967 dal pittore Enzo Rossi, impegnata nel supportare la creatività e la progettualità dei suoi studenti”.