Fisioterapia, boom di domande. Servadio (Ofi Lazio): “Professione essenziale, ora investire sulla formazione”

ROMA – “È un segnale importante. Adesso è fondamentale investire sulla qualità della formazione e sugli standard di cura. Questa attenzione e questa attrattività dimostrano chiaramente che il fisioterapista è una figura essenziale e necessaria nei servizi sanitari“. Lo dichiara all’agenzia Dire il presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti (Ofi) del Lazio, Annamaria Servadio, commentando l’aumento delle domande per i corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Sono oltre 75.500 i candidati per 38.184 posti disponibili nelle 50 università, con un rapporto tra domande e posti che sale a 2,0. A distinguersi è proprio Fisioterapia, che risulta il corso più ambito: il rapporto tra domande e posti raggiunge quota 6,2, mentre le richieste di accesso passano da 20.919 a 25.146, con una crescita del 20%, a fronte di 4.086 posti messi a bando.

“Da questi dati- sottolinea Servadio- emerge che Fisioterapia è il corso delle professioni sanitarie con la maggiore pressione della domanda. Non è semplicemente il più scelto, ma registra anche una crescita del 20% rispetto all’anno precedente: un risultato straordinario“.

Un ruolo di primo piano, secondo il presidente di Ofi Lazio, è ricoperto anche dal sistema universitario regionale. “Il Lazio ha un peso e un ruolo importante nella formazione nazionale, perché forma ormai più del 20% dei fisioterapisti in Italia, grazie ai sette atenei presenti sul territorio che offrono il corso di laurea in Fisioterapia. È dunque un vero e proprio successo della formazione universitaria, soprattutto nei nostri territori e anche in termini di qualità”.

Anche nel Lazio, prosegue Servadio, è aumentata la pressione della domanda, nonostante permangano alcune criticità sul fronte della carriera accademica dei fisioterapisti. “Questo avviene nonostante le difficoltà nell’accesso dei fisioterapisti alla carriera universitaria e nella possibilità di sviluppare, all’interno dei dipartimenti, percorsi accademici dedicati ai professionisti della nostra categoria. Oggi, infatti, i docenti dei corsi di laurea in Fisioterapia sono prevalentemente esterni alle università. La classe dei fisioterapisti professori universitari sta crescendo, ma ancora troppo lentamente rispetto alla pressione della domanda sui corsi di laurea”.

Per Servadio, il forte interesse verso il percorso universitario rappresenta anche un indicatore della crescente rilevanza della professione rispetto ai bisogni di salute della popolazione. “Questa crescita dell’interesse dimostra quanto la professione sia attrattiva, soprattutto tra i giovani, e quanto sia sempre più rilevante rispetto ai bisogni di salute della popolazione. È una professione che ha davanti a sé enormi possibilità di evoluzione e sviluppo. Proprio per questo, alla crescita dell’interesse dovrebbe corrispondere un investimento altrettanto forte sulla qualità della formazione, che inevitabilmente avrebbe ricadute positive sulla qualità dell’assistenza futura ai cittadini, in un contesto caratterizzato dall’invecchiamento della popolazione, dall’aumento delle malattie croniche e dalla crescita dell’età media”.

Un risultato che, sottolinea il presidente di Ofi Lazio, il territorio accoglie “con orgoglio e soddisfazione” e che rappresenta “una straordinaria opportunità” per i giovani.

“Il compito dell’Ordine è garantire e collaborare affinché la formazione mantenga un livello di assoluta eccellenza, perché di questo percorso non potranno beneficiare soltanto i futuri fisioterapisti, ma soprattutto i cittadini. Noi- conclude Annamaria Servadio- siamo a disposizione del sistema per supportare e garantire questo percorso, ma chiediamo a tutti di fare la propria parte”.