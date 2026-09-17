Dalle attività artistiche alla visita di musei: come l’arte può apportare benessere nella cura dei pazienti affetti da Alzheimer

ROMA – Lavorare con i fogli di carta ed utilizzarli come materiale espressivo, ma anche visitare musei, immersi tra arte e cultura per suscitare emozioni. Questo tipo di attività, secondo gli Esperti di Airalzh ETS (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer), potrebbe rappresentare un’ulteriore strada da percorrere nella cura dei pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer, in aggiunta a quella delle terapie tradizionali.

L’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer è coinvolta in due importanti progetti sul territorio che riguardano l’esperienza dei pazienti all’interno degli spazi museali.

Il primo vede protagonista la Toscana dove Airalzh ETS, già da tre anni, ha sviluppato “Tracce di Memoria”, progetto che vede sempre una grande partecipazione tra malati di Alzheimer, famigliari e caregivers, tanto da sviluppare un grande affiatamento nei gruppi con condivisione di messaggi toccanti, grazie alla creazione di nuovi legami. Sviluppato insieme alle Associazioni territoriali, alla Società per la Salute del Mugello ed anche grazie al sostegno dei fondi dell’8×1000 Valdese, anche quest’anno, alla fine di settembre, è prevista la partenza di un nuovo ciclo di incontri per piccoli gruppi che, accompagnati dagli operatori, prenderanno parte a percorsi in cui è prevista non soltanto un’osservazione condivisa delle opere, ma anche momenti di attività partecipativa all’interno degli spazi museali. Così facendo, le persone con demenza, i loro caregiver ed i professionisti interagiranno tra loro attraverso il racconto, il confronto e l’esplorazione sensoriale in un lavoro basato su emozioni, immaginazione, memoria affettiva e partecipazione condivisa.

È proprio dall’esperienza toscana che ha preso recentemente spunto, per la Lombardia, “Creative Age – Musei e arte per l’Alzheimer: percorsi di benessere e inclusione per persone con demenza e i loro caregiver”. Con questo nuovo progetto, Airalzh ETS si prefigge di promuovere la qualità di vita delle persone con demenza per contrastare l’isolamento delle famiglie attraverso percorsi culturali dedicati all’interno dei musei delle province di Bergamo, Brescia e Pavia. Il progetto è stato realizzato con il coinvolgimento della Fondazione Accademia Carrara di Bergamo ed il Patrocinio di Regione Lombardia. I professionisti del settore museale e di quello socio-sanitario, dopo un intenso periodo di formazione e di “osservazione” tenuto da docenti afferenti a MTA (Musei Toscani per l’Alzheimer) – grazie ad una fase pratica presso l’Accademia Carrara – alla fine di ottobre inizieranno le varie attività rivolte a pazienti e caregiver nei vari musei coinvolti in base ad un calendario preciso.

Sull’esperienza delle attività museali in Toscana ed in Lombardia è in fase di avvio un nuovo progetto di Airalzh ETS in collaborazione con MUSE – Museo delle Scienze di Trento chiamato “MUSE Piano Piano”. In concomitanza con la Giornata Mondiale Alzheimer, Domenica 20 Settembre, presso il MUSE, è in programma “Spalz! A spasso con l’Alzheimer”, una camminata immersiva, nelle immediate vicinanze del Museo, con partenze individuali, di coppia e di gruppo e con l’impiego di cuffie audio-spaziali, per percepire lo spazio urbano attraverso la prospettiva sensoriale e cognitiva di chi convive con la demenza.

Tutte le informazioni relative ai progetti “Tracce di Memoria” e “Creative Age” sono disponibili sul sito di Airalzh al seguente link: https://airalzh.it/le-attivita-museali-per-migliorare-la-vita-dei-pazienti-affetti-da-alzheimer/

“Creative Age” è al centro di una campagna di raccolta fondi ospitata sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo (disponibile al seguente link: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/creative-age): la campagna è attiva da lunedì 14 settembre, con l’obiettivo di raggiungere 50.000 euro entro il 31 gennaio 2027.

In prossimità della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, da venerdì 18 a martedì 22 settembre, sarà inoltre possibile sostenere il progetto attraverso gli ATM del Gruppo Intesa Sanpaolo con una donazione di 2 euro.

“Dalla Ricerca scientifica, negli ultimi anni, sono emerse alcune evidenze che hanno indicato come l’Arte e, più in generale, le esperienze artistiche e di inclusione museale, possano portare possibili benefici per il benessere e la qualità della vita delle persone affette da Alzheimer e dei loro famigliari e caregivers – afferma la Prof.ssa Alessandra Mocali, Presidente di Airalzh ETS – Questo tipo di esperienze sono in grado di riattivare emozioni che portano a ridurre il livello di ansia e stress legate alla malattia. I progetti svolti ed in corso di svolgimento nei Musei toscani e lombardi, inoltre, aiutano ad interrompere l’isolamento: i pazienti, con i rispettivi carer, escono di casa ed entrano in un nuovo ‘ambiente’, dove incontrano persone nella loro stessa situazione e dove possono stringere nuove relazioni e legami, andando a ricostruire quella dimensione di ‘condivisione’ che la malattia tende a spezzare”.

Sull’importanza dell’Arte e sul ruolo che essa ricopre nella “gestione” dei disturbi cognitivi – supportando i pazienti e venendo incontro ai bisogni di famigliari e caregivers – Airalzh ETS avverte la necessità di sviluppare una letteratura scientifica. Per questo dal 2024, a cadenza annuale, viene indetto il Bando “Art Therapy” con l’obiettivo di sviluppare Progetti di Ricerca sulle tecniche di arte-terapia nel trattamento di persone affette da Alzheimer o da Disturbo Cognitivo Lieve e portare ad un supporto scientifico importante per avvalorarne il valore come terapia non farmacologica.

Con il progetto della Dr.ssa Silvia Fostinelli – Ricercatrice Airalzh presso IRCCS Centro San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli di Brescia – avviato più di un anno fa, sono stati realizzati cicli di incontri programmati, dov’è stato progressivamente definito e affinato il percorso riabilitativo basato sull’utilizzo della carta e della carta riciclata come materiale espressivo. Le attività hanno coinvolto i partecipanti in esperienze creative strutturate che hanno favorito una partecipazione costante dei pazienti e la costruzione di un contesto di lavoro collaborativo nel quale è stato possibile stimolare attenzione, capacità di pianificazione, coordinazione motoria, creatività e interazione sociale, attraverso esperienze artistiche condivise. Le attività hanno permesso di porre solide basi al percorso artistico riabilitativo e favorire la prosecuzione delle successive fasi del progetto. Ad oggi è stata raggiunta una modalità operativa che garantisce continuità e replicabilità dell’intervento a tutti i successivi gruppi riabilitativi al quale si unisce una costante raccolta di tutti i dati psicologici e cognitivi che permetteranno una successiva valutazione degli esiti clinici attesi dal protocollo.

È in procinto di partire, invece, lo studio del Prof. Giorgio Giulio Fumagalli – Ricercatore Airalzh presso il Centro di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN) dell’Università degli Studi di Trento – con l’obiettivo di coinvolgere un gruppo di pazienti, soggetti a decadimento cognitivo lieve, che verranno invitati ad una seduta contemplativa di opere d’arte a cui seguirà un ciclo di attività creative basate sulle emozioni provate e sulla rielaborazione personale di ciò che è stato visto. Prima e dopo questo particolare percorso, il Team guidato

dal Prof. Fumagalli valuterà elementi quali memoria, attenzione, benessere emotivo, livelli di ansia ed attività cerebrali. L’obiettivo di questo Progetto di Ricerca è capire se l’esperienza contemplativa e quella creativa possano migliorare le prestazioni cognitive dei pazienti coinvolti, arrivando a ridurre ansia e produrre cambiamenti misurabili nel funzionamento del cervello. I risultati finali potranno contribuire ad introdurre nuove strategie di supporto per l’invecchiamento attivo. Nuovi approcci basati su creatività ed esperienza artistica andranno quindi ad affiancare le cure tradizionali.