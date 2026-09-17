giovedì 17 Settembre 2026

Mario Sechi è il nuovo direttore responsabile dell’Agenzia Dire

Il giornalista e scrittore, classe 1968, prende il posto di Nico Perrone dal 22 settembre

Data pubblicazione: 17-9-2026 ore 16:13Ultimo aggiornamento: 17-9-2026 ore 17:02

ROMA – Mario Sechi dal 22 settembre 2026 sarà il nuovo direttore responsabile dell’Agenzia Dire. Lo ha comunicato l’editore al comitato di redazione in data odierna. Sechi, classe 1968, giornalista e scrittore, è stato direttore de l’Unione Sarda, del Tempo, dell’agenzia di stampa Agi e di Libero. Stefano Valore, editore della testata, ringrazia il direttore uscente Nico Perrone per il lavoro svolto in questi anni.

“La scelta di Sechi punta a dare nuovo slancio e aprire una stagione di innovazione all’Agenzia di stampa Dire, che rappresenta un importante punto di riferimento nello scenario dell’informazione italiana”, dichiara Valore.

(Foto dal profilo Facebook di Mario Sechi)

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di Redazione

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