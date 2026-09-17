I pazienti oncologici si curano anche con la realtà virtuale: così si tolgono dolore e ansia

BOLOGNA – Il visore per la realtà virtuale esce per la prima volta dagli ospedali a Bologna e arriva a casa dei pazienti. A portarlo a domicilio è la Fondazione Ant, con un nuovo progetto finanziato con l’aiuto di Rekeep. Il visore Hypno Vr, catalogato come presidio medico, sarà messo a disposizione degli assistiti Ant per il triennio 2026-2028. Dotato di una interfaccia semplice, il dispositivo offre tra le altre cose nove universi visivi in alta definizione, sei composizioni musicali e 10 lingue diverse. Può essere utilizzato prima, durante o dopo la procedura clinica per ridurre dolore e ansia nel paziente, sia adulto sia bambino. Ad oggi, sottolinea Ant, più di 100.000 pazienti in 350 ospedali e cliniche hanno sperimentato Hypno Vr, la cui efficacia è confermata da oltre 20 lavori scientifici pubblicati.

Dopo una fase pilota già archiviata, Rekeep garantirà ora il noleggio di tre device senza costi per Ant al fine di definire un protocollo interno di applicazione a lungo termine, che coinvolga via via più pazienti e che si concentri sul contenimento del dolore fisico legato a terapie e medicazioni oncologiche. A Bologna la Fondazione guidata da Raffaella Pannuti lo ha già utilizzato a casa di una decina di assistiti, per la prima volta fuori dal contesto ospedaliero. Il coordinatore medico Ant in città, Loai Bsul, racconta: “Lo abbiamo utilizzato a casa di una signora che viveva sempre con molta angoscia le trasfusioni. Durante il trattamento, grazie al visore si è addormentata“. La novità è stata presentata oggi in conferenza stampa nella sede dell’associazione.

“Assistiamo 11.000 persone ogni anno- ricorda Pannuti- siamo la più grande organizzazione di cure palliative in Italia, con 170 delegazioni e 29 gruppi di assistenza. Siamo stati antesignani delle cure palliative, in un tempo in cui era difficile assistere a casa le persone. E anche oggi è molto complicato portare le cure a domicilio. Dobbiamo continuare a mandare a casa delle persone medici, infermieri e psicologi in carne ed ossa, a cui affiancare l’utilizzo delle nuove tecnologie che è imprescindibile”.

Soddisfatto Claudio Levorato, presidente di Rekeep. “Ant fa un lavoro straordinario, con un’organizzazione magnifica”, afferma Levorato, ricordando i primi incontri col fondatore Franco Pannuti. “Allora era un grande sogno quello di fare qualcosa oltre l’ospedale- sottolinea Levorato- oggi c’è una stupenda organizzazione che è al servizio di una fase molto difficile delle persone e delle loro famiglie, vicino a loro con una professionalità, competenza e capacità di rinnovare la propria proposta di assistenza che è meravigliosa”.