La nuova comicità conquista l’ex Circolo degli Artisti di Roma: al via la rassegna “Tempo Comico”

ROMA – Il giovedì sera romano cambia ritmo e trova un nuovo punto di riferimento per l’intrattenimento contemporaneo. Dal 17 settembre al 29 ottobre, lo SpazioTempo – il nuovo polo culturale allestito all’interno del giardino dell’ex Circolo degli Artisti in via Casilina Vecchia 42 – ospiterà TEMPO COMICO, rassegna curata da Do7 Factory, realtà leader nella produzione e distribuzione dei linguaggi della nuova commedia.

Per sette settimane, la stand up comedy, il teatro comico, i format collettivi e i podcast dal vivo saranno i protagonisti assoluti di una programmazione pensata per far incontrare generazioni, stili e linguaggi differenti. Sul palco si alterneranno comici affermati, nuovi talenti emersi dai club e star del web.

L’inaugurazione di giovedì 17 settembre parte alle 19 (a ingresso libero con prenotazione su DICE) con l’opening show del collettivo Bardasse, di cui fa parte tra le altre Simonetta Musitano, tra le poche performer trans della scena stand up italiana. A seguire, alle 21, fischio d’inizio ufficiale con Adriano Moretti, attore e content creator romano, che porterà in scena il suo acclamato spettacolo “Listen to me, Adriano!”.

Il calendario dei giovedì successivi (tutti alle 21) propone un fitto cartellone:

24 settembre: Gabriele Piazza con la sua comicità incisiva su temi di attivismo, identità e diritti civili;

1° ottobre: Francesca Esposito, volto tra i più freschi e diretti della nuova scena nazionale;

8 ottobre: Mercomedy + Guests, uno dei format di stand up più seguiti in Italia, ideato da Matteo Russo ed Edoardo Confuorto;

15 ottobre: Roma Comedy Club, una serata corale dedicata interamente ai protagonisti della scena comica capitolina;

22 ottobre: Emanuela Cappello con lo show “Non vi fa piangere, non vi fa ridere, non vi fa niente”, forte del suo stile unico e virale;

29 ottobre: Gran finale con la registrazione dal vivo di DeCore Podcast, condotto da Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino, insieme a uno special guest che verrà svelato nelle prossime settimane.

Come spiegano gli organizzatori, l’obiettivo non è soltanto offrire una rassegna di spettacoli, ma creare un appuntamento fisso in uno dei luoghi storici e più suggestivi della Capitale, unendo il pubblico dal vivo alle nuove tendenze della cultura digital e teatrale.