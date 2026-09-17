Il Canada ha ufficialmente chiesto di entrare nella… mini-Nato

ROMA – Il Canada, nel tentativo di smarcarsi dagli Stati Uniti anche per la difesa militare (per tutto il resto c’è l’Europa) ha formalmente presentato domanda di adesione alla Joint Expeditionary Force. Si tratta di una coalizione militare a guida britannica che raggruppa 10 Stati del Nord Atlantico membri della Nato: Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito. E’ una partnership militare di risposta rapida. Lo ha ufficializzato l’ufficio del Primo Ministro Mark Carney.



“Il Primo Ministro – si legge nella nota – ha accolto con favore il sostegno del Regno Unito alla partecipazione del Canada a questa importante iniziativa”.

Il Canada è già membro della Nato ma sta cercando una cooperazione più stretta con l’Europa anche sul fronte militare, per ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti.