A Bologna torna l’asta delle bici recuperate, vince il più creativo

BOLOGNA – Vanno di nuovo all’incanto a Bologna le biciclette recuperate e rigenerate. Ma sarà un’asta dove non vincerà chi offre di più, bensì chi sarà il più creativo. L’iniziativa, in programma domenica 20 settembre, alle 14.30 in piazza del Nettuno, è promossa come gli anni precedenti dall’associazione L’Altra Babele in occasione della Settimana europea della Mobilità. Le biciclette, rimesse a nuovo dopo essere state abbandonate o inutilizzate per lungo tempo, avranno prezzi compresi tra 30 e 60 euro. Ma a decidere quale sarà l’offerta migliore saranno due banditori d’eccezione: gli stand-up comedian Corinna Caso e Lorenzo Fisiola del gruppo ‘Comedy Villain’.

“Parole, battute, trovate geniali e improvvisazione potranno quindi valere più di qualche euro in più- spiega L’Altra Babele- l’obiettivo è trasformare l’acquisto di una bicicletta in un momento di spettacolo e partecipazione, coinvolgendo direttamente il pubblico”.

L’iniziativa dell’associazione vuole essere anche un gesto contro il mercato delle bici rubate a Bologna. Tutte le due ruote che saranno messe all’asta saranno infatti marchiate e inserite nel database ‘Mondial Mark’, così da renderle tracciabili e più facilmente riconoscibili. “Un sistema che contribuisce a rendere più trasparente la provenienza delle biciclette e a contrastare il mercato dei mezzi di provenienza illecita“, spiega L’Altra Babele.