Il principe Carlo replica al libro di memorie del fratello di Lady D: “Ricordi offuscati dal dolore”

ROMA – “Il dolore di un fratello può offuscare la ragione, influenzare il giudizio e dare ai ricordi sfumature che altri non riconoscono, anche molti anni dopo una perdita”. Sono le parole con cui il principe Carlo d’Inghilterra, oggi re – contravvenendo a una policy che di solito vede la famiglia reale chiusa in un perenne ‘No comment’ e al di sopra di ogni diceria o notizia mondana che pure li riguardi – è intervenuto a fronte delle notizie di stampa relative all’imminente pubblicazione del volume “Swan Song: Diana, My Sister”, in uscita il 22 settembre, scritto dal conte Charles Spencer, fratello della principessa Lady Diana.

Spencer, nel libro di memorie, ricostruisce la vita della principessa e in particolare si focalizza sui giorni immediatamente successivi alla morte di Lady D. nell’incidente avvenuto a Parigi il 31 agosto 1997. Gli articoli di questi giorni, anticipando l’uscita del volume, hanno resa nota una frase molto spiacevole che Spencer sostiene gli venne detta in quei giorni dal principe Carlo. E cioè: “Stai pur certo che ce la dimenticheremo presto“. È forse la portata di questa frase che ha spinto Re Carlo e Buckingam Palace a intervenire: lo hanno fatto evocando il dolore, per dire di fatto che quella frase non sarebbe mai stata pronunciata.

Il volume del fratello di Lady Diana arriva alla vigilia del trentesimo anniversario della morte di Diana, che cadrà nel 2027. Il conte Spencer ha spiegato che nel libro ha cercato di “raccontare la verità su Diana dal punto di vista di suo fratello”. L’attesa per l’uscita del volume, edito da Penguin Michael Joseph, è molto forte, nel Regno Unito e non solo. Nei Paesi Bassi, nei giorni scorsi, ne sono state rubate quattro copie (in olandese) che sono sparite da un furgone durante il trasferimento dalla tipografia al magazzino dell’editore nei Paesi Bassi.

COSA HA RACCONTATO IL CONTE SPENCER

Charles Spencer ha raccontato di questi frangenti piuttosto concitati e di una brutta discussione telefonica avuto con Carlo mentre era in corso l’organizzazione dei funerali di Lady Diana. Il fratello di lady Diana ha detto che non avrebbe voluto che William e Harry, figli di Carlo e Lady Diana, camminassero nel corteo funebre seguendo la bara della madre. E avrebbe cercato di imporsi su questo, ricevendo rifiuti da parte della famiglia reale. E di questa scelta avrebbe discusso anche direttamente con Carlo in una telefonata, chiamata in cui a un certo punto il principe avrebbe detto, riferendosi alla sua ex moglie appena morta, “Stai pur certo, ce la dimenticheremo presto”. Spencer scrive di essere rimasto gelato da queste parole e di aver detto: “Non posso credere che tu l’abbia appena detto”. Poi di avere attaccato il telefono.