Grande Fratello Vip, al via la nuova edizione condotta da Ilary Blasi: ecco i ‘nuovi’ concorrenti

ROMA – Giovedì 17 e sabato 19 settembre, “Grande Fratello Vip” torna in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco, in uno studio completamente rinnovato, nel ruolo di opinioniste, confermate Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Al centro del racconto del reality, giunto alla nona edizione, ci saranno i 18 concorrenti, pronti a mettere in gioco anche i propri talenti e a contendersi il montepremi finale.

Per alcuni di loro, l’avventura è iniziata in anticipo con l’Open House di GF Vip, una speciale anteprima che ha permesso al pubblico di entrare nella Casa prima dell’avvio ufficiale del reality e di seguire da vicino i primi momenti della loro esperienza. Martedì 15 settembre, infatti, la Casa ha aperto le porte in esclusiva su Mediaset Infinity a Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Durante le prime ore della loro permanenza nella Casa, con la diretta disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, hanno ricevuto la sorpresa di Francesca Manzini per preparare una speciale coreografia.

A loro si uniranno poi: Simone Annicchiarico, Alex Belli, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Marina La Rosa, Valeria Marini, Michelle Masullo, Federica Morello, Moreno Morello, Andreas Müller, Giulia Provvedi, Megan Ria, Alessandro Roncaccia, Guendalina Tavassi.

CHI SONO I ‘NUOVI’ CONCORRENTI UFFICIALI

Alex Belli è un attore e modello. Ha raggiunto la popolarità con CentoVetrine negli anni 2000 ed è stato uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip nel 2021. Guendalina Tavassi è un’influencer. Ha partecipato al Grande Fratello nel 2010 e a L’Isola dei Famosi nel 2012, per poi tornarci nel 2022 insieme al fratello Edoardo.

Jonathan Kashanian torna alGrande Fratello dopo aver vinto la quinta edizione nel 2004. Ha partecipato anche alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Tra i concorrenti c’è anche Alessandro Roncaccia: sportivo, amante del divertimento e con un’anima un po’ old school. Federica Morello è invece una ballerina e dj, prima donna nel corpo di ballo di Ciao Darwin. Anche Carmen Di Pietro entrerà dalla porta rossa: non è nuova al mondo dei reality, in quanto ha già partecipato a due edizioni de L’Isola dei Famosi, nel 2004 e nel 2022.

Nel cast del Grande Fratello Vip 9 troveremo anche Moreno Morello, storico inviato di Striscia la notizia e ora prossimo a diventare inquilino della casa più famosa d’Italia. Concorrente della nuova edizione del GF Vip è anche Michelle Masullo, dj e modella considerata la figlia “elettiva” di Jo Squillo.

Conduttore, figlio degli attori Walter Chiari e Alida Chelli, Simone Annicchiarico entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip nelle vesti di concorrente. Tra gli inquilini della Casa più famosa d’Italia troveremo anche Marina La Rosa, storica concorrente della prima edizione italiana del Grande Fratello, e Megan Ria, ballerina ed ex alunna di Amici.

Un altro talento della danza si aggiunge al cast Grande Fratello Vip 9: Andreas Muller, ballerino, vincitore della 16esima edizione di Amici, marito di Veronica Peparini e papà delle gemelline Penelope e Ginevra. Tra i concorrenti c’è anche Piera Meloni, creator sarda e conduttrice radiofonica che si è fatta strada nel mondo del beauty, della moda e del lifestyle. Alessandro Varsi entrerà nella Casa, già noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Too Hot to Handle Italia. Torna nella Casa anche Giulia Provvedi, dopo aver già partecipato al reality con la sorella Silvia (con cui forma il duo Le Donatella) nel 2018. Nel 2015 hanno vinto L’Isola dei Famosi come unico concorrente.

La prossima settimana “Grande Fratello Vip” torna in onda lunedì 21 e venerdì 25 settembre.

(Fonte: mediasetinfinity.it)