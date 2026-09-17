giovedì 17 Settembre 2026

VIDEO| Gela, aggredisce e tenta di sgozzare un’anziana senza motivo: arrestato 42enne

L'uomo ha afferrato la vittima al collo, impugnando un coltello da cucina

di Salvo CataldoData pubblicazione: 17-9-2026 ore 12:38Ultimo aggiornamento: 17-9-2026 ore 12:38

PALERMO – Aggredisce e tenta di sgozzare un’anziana di 75 anni con un coltello da cucina, senza motivo, poi fugge: la polizia avvia le indagini, lo individua e lo arresta. L’episodio si è verificato a Gela, in provincia di Caltanissetta. In carcere è finito un 42enne, su disposizione del gip del tribunale.

L’aggressione in via Cicerone: l’aggressore ha afferrato la vittima al collo impugnando il coltello, l’ha trascinata per terra colpendola alla testa. Soltanto una casualità ha impedito che la vittima riportasse ferite gravi: l’uomo, infatti, ha impugnato il coltello dal lato sbagliato colpendola dalla parte liscia. L’uomo è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona: ora si trova in un carcere dotato di reparto psichiatrico.

Leggi anche

Ricina, ascoltato di nuovo l’infermiere che fece una flebo a Antonella e Sara il 26 dicembre

di Marcella Piretti

Bollo auto sospeso, ma non per tutti: ecco chi davvero nel 2027 non lo pagherà

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia