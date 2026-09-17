VIDEO| Gela, aggredisce e tenta di sgozzare un’anziana senza motivo: arrestato 42enne

PALERMO – Aggredisce e tenta di sgozzare un’anziana di 75 anni con un coltello da cucina, senza motivo, poi fugge: la polizia avvia le indagini, lo individua e lo arresta. L’episodio si è verificato a Gela, in provincia di Caltanissetta. In carcere è finito un 42enne, su disposizione del gip del tribunale.

L’aggressione in via Cicerone: l’aggressore ha afferrato la vittima al collo impugnando il coltello, l’ha trascinata per terra colpendola alla testa. Soltanto una casualità ha impedito che la vittima riportasse ferite gravi: l’uomo, infatti, ha impugnato il coltello dal lato sbagliato colpendola dalla parte liscia. L’uomo è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona: ora si trova in un carcere dotato di reparto psichiatrico.