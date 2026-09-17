Per Trump il Canada membro associato dell’Ue è “un ridicolo atto ostile”. E minaccia ulteriori dazi

ROMA – Un “ridicolo atto ostile”. Come era prevedibile Donald Trump non ha preso bene l’offerta dell’Unione Europea di di rendere il Canada il primo “membro associato” del blocco. E ha reagito come al solito: minacciando l’Ue con nuove tariffe e una possibile interruzione degli scambi commerciali. “Se l’intenzione è buona, va bene. Se l’intenzione è cattiva, imporremo dazi molto pesanti all’Europa“, ha detto il Presidente degli Stati Uniti.

La proposta è stata avanzata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, un giorno prima del discorso del primo ministro canadese Mark Carney al Parlamento europeo. Von der Leyen ha offerto a Ottawa una cooperazione rafforzata nei settori della tecnologia, della difesa e dell’energia, motivandola con la necessità, per le democrazie, di rispondere a quella che ha definito una “frattura nel sistema internazionale basato sulle regole”. Tra gli ambiti di collaborazione ci sono anche minerali critici, batterie, sicurezza informatica ed economica, oltre a un progetto comune per l’Artico.

Canada e Unione Europea dispongono già di un accordo commerciale e di diversi accordi bilaterali, rapporti che si sono intensificati da quando l’amministrazione Trump ha aumentato i dazi a entrambi i partner e ha più volte ventilato l’ipotesi che il Canada diventasse il cinquantunesimo stato americano.

Nella stessa giornata, il governo canadese ha reso nota la richiesta formale di adesione alla Joint Expeditionary Force, coalizione militare a guida britannica che riunisce dieci Stati membri della NATO nell’area del Nord Atlantico, tra cui Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Mercoledì sera Carney ha incontrato a Liverpool il primo ministro britannico Andy Burnham, con cui ha discusso di cooperazione nella difesa e di intelligenza artificiale; secondo Downing Street, entrambi hanno ribadito l’importanza di rafforzare i legami con i partner europei in materia di commercio e difesa. I due leader hanno poi assistito insieme, come tifosi, alla partita dell’Everton contro il Wolverhampton.