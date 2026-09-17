giovedì 17 Settembre 2026

L’oroscopo di giovedì 17 settembre

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 17-9-2026 ore 7:36Ultimo aggiornamento: 17-9-2026 ore 7:36

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Ecco una giornata vigorosa, forza e coraggio! In amore potresti ottenere grandi risultati, anche dimenticare qualcuno che ti ha tradito nel passato.


Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

C’è da dire che in questo periodo non sono pochi i nati che stanno cercando di ritrovare serenità: tra l’altro anche dal punto di vista economico e amoroso ci sono piccoli ripensamenti.


Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Questo giorno è utile per chiudere rapporti che non soddisfano più, e spazzare via i compromessi ormai pesanti da sopportare. Attento a non sentirti con persone strane o indecise perché ora hai bisogno di certezze.


Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Bisogna stare attenti, ci sono dei pensieri che non vanno. Potresti battere la fiacca, quindi attenzione a non fare troppo!


Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Accetta inviti, cerca di muoverti perché questo periodo porta consiglio! Ti chiedono troppo e hai in cambio poco? Non preoccuparti, potrai rivalerti molto presto!


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Dovrai far valere il tuo modo di pensare e vedere le cose. Oggi fai le cose con cautela!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Devi capire se hai fatto degli errori, e valutare nuove situazioni da sviluppare sulla base delle esperienze, anche negative, del passato. Vedi se aspettare qualche giorno, la tua agitazione oggi non avrà buon esito.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Le decisioni di lavoro possono essere spinte in questo periodo. Giornata importante per avvicinare chi ti piace, ma agisci con molto tatto!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Sei più affascinante del solito. Chi riuscirà a starti al passo oggi?

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Ti sei svegliato piuttosto allegro, sarai piuttosto dinamico. E’ importante rafforzare i progetti di lavoro già esistenti. Cambierai molte cose nella tua vita, cosa che non hai fatto da tanto tempo.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Tempo di verifiche per i rapporti nati da molto tempo. Ora più che mai devi dimostrare energia. E’ importante tenere anche sotto controllo le spese…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Oggi devi dedicare più tempo all’amore; inviti da una persona amica, dovrai muoverti. Una speciale cautela è richiesta nei rapporti con le persone autorevoli.




Leggi anche

L’oroscopo di mercoledì 16 settembre 2026

di Redazione

L’oroscopo di martedì 15 settembre 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia