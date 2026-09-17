L’oroscopo di giovedì 17 settembre

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Ecco una giornata vigorosa, forza e coraggio! In amore potresti ottenere grandi risultati, anche dimenticare qualcuno che ti ha tradito nel passato.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
C’è da dire che in questo periodo non sono pochi i nati che stanno cercando di ritrovare serenità: tra l’altro anche dal punto di vista economico e amoroso ci sono piccoli ripensamenti.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Questo giorno è utile per chiudere rapporti che non soddisfano più, e spazzare via i compromessi ormai pesanti da sopportare. Attento a non sentirti con persone strane o indecise perché ora hai bisogno di certezze.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Bisogna stare attenti, ci sono dei pensieri che non vanno. Potresti battere la fiacca, quindi attenzione a non fare troppo!
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Accetta inviti, cerca di muoverti perché questo periodo porta consiglio! Ti chiedono troppo e hai in cambio poco? Non preoccuparti, potrai rivalerti molto presto!
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Dovrai far valere il tuo modo di pensare e vedere le cose. Oggi fai le cose con cautela!
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Devi capire se hai fatto degli errori, e valutare nuove situazioni da sviluppare sulla base delle esperienze, anche negative, del passato. Vedi se aspettare qualche giorno, la tua agitazione oggi non avrà buon esito.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Le decisioni di lavoro possono essere spinte in questo periodo. Giornata importante per avvicinare chi ti piace, ma agisci con molto tatto!
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Sei più affascinante del solito. Chi riuscirà a starti al passo oggi?
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Ti sei svegliato piuttosto allegro, sarai piuttosto dinamico. E’ importante rafforzare i progetti di lavoro già esistenti. Cambierai molte cose nella tua vita, cosa che non hai fatto da tanto tempo.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Tempo di verifiche per i rapporti nati da molto tempo. Ora più che mai devi dimostrare energia. E’ importante tenere anche sotto controllo le spese…