giovedì 17 Settembre 2026

Le previsioni meteo di giovedì 17 settembre

Che tempo farà oggi

Data pubblicazione: 17-9-2026 ore 7:20Ultimo aggiornamento: 17-9-2026 ore 7:20

(da ilMeteo.it)

NORD

Una perturbazione interessa le nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile. Ci saranno episodi piovosi e localmente sotto forma di temporale possibili su molte regioni, ma localmente alternati a schiarite o pause asciutte. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi. Temperature massime in diminuzione.

CENTRO e SARDEGNA

Sulle nostre regioni la pressione è in diminuzione. La giornata sarà contrassegnata da un progressivo aumento della nuvolosità che in alcune zone, come Umbria, Marche e Toscana, potrà produrre delle precipitazioni irregolari, anche sotto forma di temporale. Tempo parzialmente soleggiato sul resto delle regioni. I venti si dispongono dai quadranti meridionali, mari poco mossi.

SUD e SICILIA

La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso. Non si potranno escludere alcuni episodi piovosi piuttosto veloci e localizzati sulle zone interne della Sicilia. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mari generalmente calmi.

Leggi anche

L’oroscopo di mercoledì 16 settembre 2026

di Redazione

Meteo, le previsioni di mercoledì 16 settembre 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia