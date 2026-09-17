Le previsioni meteo di giovedì 17 settembre

(da ilMeteo.it)

NORD

Una perturbazione interessa le nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile. Ci saranno episodi piovosi e localmente sotto forma di temporale possibili su molte regioni, ma localmente alternati a schiarite o pause asciutte. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi. Temperature massime in diminuzione.

CENTRO e SARDEGNA

Sulle nostre regioni la pressione è in diminuzione. La giornata sarà contrassegnata da un progressivo aumento della nuvolosità che in alcune zone, come Umbria, Marche e Toscana, potrà produrre delle precipitazioni irregolari, anche sotto forma di temporale. Tempo parzialmente soleggiato sul resto delle regioni. I venti si dispongono dai quadranti meridionali, mari poco mossi.

SUD e SICILIA

La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso. Non si potranno escludere alcuni episodi piovosi piuttosto veloci e localizzati sulle zone interne della Sicilia. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mari generalmente calmi.