Ritmica, Raffaeli nella storia: quarto oro mondiale

ph. Simone Ferraro

ROMA – Sul tetto del mondo, la “Formica Atomica” guarda tutte dall’alto. Dopo i tre ori nelle prove di specialità di palla, cerchio e nastro e il bronzo alle clavette, Sofia Raffaeli scrive un’altra pagina indelebile nella ginnastica ritmica vincendo, per la prima volta nella storia tricolore, il titolo iridato nell’All-Around individuale ai Mondiali di Sofia. E, con un gioco di parole, quelli in Bulgaria sono stati veramente i Mondiali di Sofia (Raffaeli): l’azzurra, infatti, ha impreziosito una giornata di per sé memorabile con la carta olimpica per i Giochi di Parigi 2024.



Raffaeli, seconda fino all’ultima rotazione, è protagonista assoluta con la palla e balza sul gradino più alto del podio con 133.250 (cerchio 33.800, palla 34.250, clavette 32.250, nastro 32.950) davanti alla tedesca Darja Varfolomeev (132.450) e alla bulgara Stiliana Nikolova, bronzo con 128.800. Quinto posto per l’altra azzurra in gara, Milena Baldassarri (124.900). Con il Posto Nazione conquistato oggi da Raffaeli, l’Italia Team ottiene il terzo slot dopo quelli conquistati, nel tiro a volo, da Silvana Stanco e Luigi Lodde.

Gli azzurri qualificati per Parigi 2024 sono attualmente 3 (1 uomo, 2 donne) in 2 discipline:



Tiro a volo (2 carte olimpiche: 1 d Trap, 1 u Skeet)

Ginnastica Ritmica (1 carta olimpica: 1 d All-Around individuale)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it