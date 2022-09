Video | Giustizia, Cacciari: “Le sentenze si commentano, solo nei regimi autoritari non si fa”

MODENA – “Si sono sempre commentate le sentenze, ci mancherebbe. In una democrazia le sentenze vengono commentate, anche se a un certo punto si giunge ad una sentenza inappellabile, ma anche dopo, da un punto di vista giuridico la cosa è chiusa, ma ci mancherebbe altro non poter discutere la sentenza, scherziamo… chi ha osato dire che non si commentano, nemmeno nei regimi più autoritari, forse soltanto in quelli”.

Il filosofo Massimo Cacciari alla Dire, a margine della conferenza stampa a Modena sulla lezione che terrà questo pomeriggio al Festival filosofia con Natalino Irti sulla novella ‘Su Michael Koolhaas’ di Kleist, ha risposto in questo modo rispetto alla presenza in diverse sentenze di ammonimenti a soggetti giudicati, e in alcuni casi, condannati, a non commentare i provvedimenti dei Tribunali con la stampa.

