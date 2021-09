Covid, 4.552 nuovi casi: ricoveri in calo per il quarto giorno consecutivo

ROMA – Sono 4.552 i nuovi casi di positività al coronavirus in Italia (5.117 quelli di ieri), mentre sono 66 i decessi, uno in più rispetto ai 67 di ieri. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Compresi guariti e deceduti, il numero complessivo di quanti hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia è pari a 4.627.699, mentre il totale delle persone decedute da febbraio 2020 è pari a 130.233 vittime. Sono complessivamente 4.383.195 le persone guarite o dimesse, mentre quelle attualmente positive sono 114.271, -2.071 rispetto a ieri (-2.145 il giorno prima).

I tamponi totali, che comprendono quelli molecolari e quelli antigenici, sono stati 284.579, ovvero 21.688 in meno rispetto ai 306.267 registrati ieri. Il tasso di positività è pari all’1,6% (l’approssimazione è pari all’1,599%), mentre ieri era pari a 1,7%.

Per il quarto giorno consecutivo si registra il segno meno anche sul fronte delle degenze. Sono -29 (ieri -110) i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari, per un totale di 3.989 ricoverati. Sono invece -6 (ieri -9) i posti letto occupati all’interno dei reparti di terapia intensiva. Il totale dei malati più gravi è ora pari a 525, con 34 ingressi in rianimazione, 4 in più rispetto a ieri.