Gori: “Da fine mese scriveremo il dossier Bergamo-Brescia capitale della Cultura 2023”

Di Marcello Conti

MILANO – I lavori di preparazione del tandem Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023 stanno per entrare nel vivo: parola del sindaco bergamasco Giorgio Gori che, a margine dell’evento ‘Obiettivo 2026’, interpellato sul dossier che dovrà raccogliere tutte le iniziative in programma, dichiara alla Dire: “Cominceremo a scriverlo a fine settembre con l’obiettivo di consegnarlo a fine gennaio“.

Il dossier, spiega Gori, “conterrà i progetti principali, oltre alle linee guida di questa inedita collaborazione, che poi in realtà è l’inizio di un progetto di lungo respiro tra le due città”. Per ora, continua il primo cittadino, “stiamo raccogliendo molte suggestioni“. Ma sicuramente si può già anticipare che “durante il palinsesto di quell’anno ci saranno centinaia e centinaia di iniziative. Alcune avranno un rilievo maggiore e un profilo internazionale, altre saranno principalmente dedicate alle comunità locali”.

Per quanto riguarda i fondi per sostenere il progetto Gori ha un auspicio: “Spero che il Governo voglia contribuire almeno con un milione di euro per ciascuna città. Perché di solito stanzia un milione, ma questa volta siamo due e quindi credo che sarebbe giusto raddoppiare l’investimento“. Ma non solo soldi pubblici nel budget previsto: “Banca Intesa è il principale partner del progetto, mette una base importante di 5 milioni da cui partiamo. Obiettivo, poi, è almeno raddoppiare questa cifra attraverso un fundraising che andrà a bussare alle porte delle principali aziende nazionali e dei territori”.