Roma, sgombero in corso nelle case occupate a Tor Bella Monaca

ROMA – Blitz delle forze dell’ordine questa mattina all’alba, nelle case occupate di Tor Bella Monaca, a Roma. Circa 100 uomini tra Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia locale stanno dando supporto agli uomini dell’Ater allo sgombero di alcune case occupate in via Santa Rita da Cascia, e in particolare nell’intera Torre 50, nel cuore del quartiere alla periferia est a Roma. Tra i soggetti colpiti dall’operazione ci sarebbero anche alcuni esponenti della famiglia Moccia.

Un intervento, a quanto si apprende, fortemente voluto dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, nell’ambito del Comitato Provinciale ordine e sicurezza pubblica della Capitale con l’intento non solo di ripristinare la legalità ma dal forte impatto sociale visto che – pare confermato – gli immobili oggi liberati verranno riassegnati ad aventi diritto nel giro di qualche giorno.