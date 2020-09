Morte Willy, agli indagati 33mila euro di reddito di cittadinanza

ROMA – Ammonterebbe a circa 33mila euro la somma che i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e i coindagati per l’omicidio di Willy Monteiro, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, avrebbero percepito indebitamente come reddito di cittadinanza. Secondo quanto si apprende, i 4 avrebbero “omesso di indicare nelle autocertificazioni compilate, dati dovuti, creandosi in tal modo le condizioni per accedere al beneficio”. Per questo la Guardia di Finanza di Colleferro, dopo una serie di accertamenti, li avrebbe denunciati alla procura di Velletri. In totale, secondo quanto ricostruito dalla Finanza, su 33.075 euro ottenuti dai denunciati ne devono essere recuperati 28.747.

