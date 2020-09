‘Lockdown all’italiana’, il film di Vanzina scatena la polemica sui social

ROMA – Enrico Vanzina firma una commedia sulla quarantena a cui siamo stati costretti dall’emergenza Covid e sul web impazza la polemica. Il film si chiama ‘Lockdown all’italiana’ e nel cast troviamo Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Martina Stella. La storia è quella di due coppie che stanno per lasciarsi, ma a causa del lockdown sono costrette a vivere forzatamente sotto lo stesso tetto. “Ma non vi vergognate neanche un po’?”, scrive un utente su Twitter riferendosi a Medusa, che si occupa della distribuzione del film. “#LockdownAllItaliana in effetti non bastavano più di 35 mila morti, il lavoro e un’economia distrutta per ricordarci quali e quanti disastri ha fatto questo maledetto virus. Ci voleva anche l’ennesima cialtronata di Vanzina a farci capire che non se ne sentiva la necessità”, scrive un secondo. Nell’occhio del ciclone anche il cast. “Martina Stella a 40 anni ancora si fa pagare per fare la ragazzina con ormoni adolescenziali, Ezio Greggio che a 100 anni ancora pensa di far ridere facendo la parte del vecchio che se la fa con la ragazzina I film italiani che rovinano il cinema italiano. #LockdownAllItaliana”, si legge in un terzo tweet. In molti, inoltre, hanno postato foto dei medici impegnati nell’emergenza Covid, per ricordare chi è sacrificato in un momento cosi’ difficile, gridando vergogna.