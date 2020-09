Coronavirus, Mattarella vede Steinmeier: “Germania decisiva, Ue ha ritrovato il suo spirito”

ROMA – “Vorrei ringraziare il presidente Steinmeier per la posizione della Germania nell’Unione europea, nell’ambito dell’emergenza e delle conseguenze economiche e sociali del Covid”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante le dichiarazioni alla stampa a Palazzo Reale in occasione dell’incontro con il presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier.

“Le conseguenze sono state drammatiche in tanti Paesi- aggiunge Mattarella– tutta l’Europa e’ colpita fortemente da quanto avvenuto e in realta’ tutti i continenti del mondo sono fortemente colpiti. L’Unione europea ha ritrovato in questa circostanza, le ispirazioni originarie e un grande senso di solidarieta’ e di futuro comune da garantire e sviluppare e per questo orientamento, cosi’ importante storicamente per l’integrazione europea, la posizione della Germania e’ stata decisiva. Tutti ricordiamo l’iniziativa di Berlino e di Parigi per dare vita al Recovery Fund con l’aiuto dell’Italia, della Spagna e di altri Paesi per superare pigrizie e resistenze e ritardi nell’ambito dell’Unione. Questa prospettiva induce ulteriormente e moltiplicare gli sforzi della nostra amicizia e collaborazione per intensificare nell’Unione il nostro impegno”.

MATTARELLA: CON STEINMEIER CONSOLIDATA AMICIZIA

“Con grande piacere, con grande amicizia, con consolidata amicizia, lo ringrazio per avere scelto di svolgere la sua prima visita ufficiale post-covid in Italia, qui a Milano“, prosegue Mattarella.

“Abbiamo scelto di comune accordo Milano per diverse ragioni- aggiunge il capo dello Stato- Milano e la Lombardia sono state particolarmente colpite dalla pandemia e nei cui confronti si e’ esercitata una grande azione di solidarieta’ da parte della Germania. Vi e’ stato un vero ponte aereo che ha trasferito in Germania oltre quaranta nostri concittadini in condizioni fortemente critiche per il Covid. Abbiamo incontrato insieme a Steinmeier alcuni di questi pazienti tornati qui in buona salute e alcuni medici e operatori, tedeschi e italiani”.

MATTARELLA: TRA LE NOSTRE ECONOMIE FORTE INTERDIPENDENZA

“Milano e la Lombardia sono inoltre parte di primo piano dell’apparato produttivo del nostro Paese, fortemente integrato con quello della Germania. In realta’ tra l’economia tedesca e quella italiana vi e’ un rapporto di interdipendenza, e questo rende ulteriormente significativo questo essere a Milano quest’oggi”, prosegue Sergio Mattarella.

MATTARELLA: DAI GEMELLAGGI UNA PREZIOSA COLLABORAZIONE

“Abbiamo incontrato alcuni sindaci di citta’ tedesche e di citta’ italiane caratterizzate da gemellaggi tra di loro. Il presidente Steinmeier e io attribuiamo grande importanza a questa rete a questo tessuto di amicizia e cooperazione che c’e’ tra i nostri Comuni che coinvolge le cittadinanze di questi Comuni ed e’ quindi parte rilevante del tessuto sociale dei nostri due Paesi”, prosegue Mattarella.

“E’ stato un confronto interessante- aggiunge- proiettato sul futuro della collaborazione tra questi Comuni. E’ un fenomeno prezioso che ha indotto il presidente Steinmeier e me a istituire un premio per un riconoscimento a questo importante fenomeno e rendere cosi’ piu’ intenso il significato che i gemellaggi assumono tra i nostri Comuni ma anche tra le nostre Regioni e Province”.