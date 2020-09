VIDEO | Referendum, Renzi: “E lo chiede a me? Scherzi a parte è inutile, serve riforma costituzionale”

NAPOLI – Per Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, il referendum sul taglio dei parlamentari non avra’ alcun impatto sul governo. “Se c’e’ uno che non vuole parlare di referendum e impatto sul governo sono io“, scherza con la Dire il senatore oggi a San Giorgio a Cremano (Napoli). “La verita’ – spiega – e’ che questo referendum non serve a niente perche’ sia che vinca il si’ sia che vinca il no il giorno dopo dovremo rifare una grande riforma costituzionale. Non e’ che cambiando il numero dei parlamentari – conclude – cambia il procedimento legislativo”.