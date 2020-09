VIDEO | Ue, il discorso di von der Leyen convince a metà il M5s. Parlano Ferrara e Rondinelli

RONDINELLI (M5S): BENE SALARIO MINIMO, MA PROPOSTA INCOMPIUTA

“Accogliamo con favore la proposta sul salario minimo lanciata dalla presidente della Commissione von der Leyen, ma ci aspettiamo ancora di più”: questa la reazione dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Daniela Rondinelli, che ha rivendicato gli sforzi fatti dal suo partito per introdurre un salario minimo europeo. “La proposta è incompiuta perché non risolve il problema degli Stati dell’Europa centrale e orientale che non hanno una storia di contrattazione collettiva forte e robusta”, ha detto Rondinelli.

di Alessio Pisanò, corrispondente da Bruxelles