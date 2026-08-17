lunedì 17 Agosto 2026

L’Iran in contropiede: “Basta difesa, ora attacchiamo noi”

Lo ha spiegato una fonte alla Reuters: i negoziati si sono arenati e la difesa passiva non basta più

Data pubblicazione: 17-8-2026 ore 20:57Ultimo aggiornamento: 17-8-2026 ore 20:57

ROMA – La diplomazia si è arenata, e l’Iran ora cambia passo: dalla difesa passiva a quella che un alto funzionario iraniano ha definito “pienamente offensiva”. Lo ha rivelato alla Reuters, spiegando come lo stallo nei negoziati di pace con gli Stati Uniti abbia spinto l’Iran a cambiare radicalmente approccio.

I progressi verso i colloqui di pace e la ripresa del traffico petrolifero attraverso lo strategico Stretto di Hormuz si sono di fatto congelati, senza alcun segnale concreto che le parti in conflitto stiano procedendo verso la fine della guerra scoppiata il 28 febbraio per iniziativa di Stati Uniti e Israele.

“Le entità iraniane devono essere pronte ad intensificare le tensioni nello Stretto di Hormuz e nella regione circostante, poiché l’Iran sarà pronto a prendere decisioni e ad agire in caso di scelte difficili”, ha dichiarato il funzionario, aggiungendo che Teheran è pronta a condurre un attacco militare “tempestivo e preciso” per rompere il blocco navale statunitense qualora la via diplomatica dovesse fallire definitivamente.

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