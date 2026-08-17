Nei Campi Flegrei “ora la priorità è far tornare la gente a casa”

ROMA – Far rientrare le persone nelle proprie case è la priorità. Lo scrive in un post il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni. “È il tema – spiega – che ho posto con forza oggi al tavolo tecnico in corso al centro operativo comunale con il presidente della Regione Campania Roberto Fico, i sindaci dei Campi Flegrei, l’assessora regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta e la vicesindaca di Napoli Laura Lieto”.

Per Manzoni “il reperimento degli alloggi, il contrasto al caro affitti e la sburocratizzazione delle procedure per accedere alle misure assistenziali, sono elementi centrali per dare risposte concrete e rapide ai cittadini”. “Su questi punti – scrive il primo cittadino – il nostro impegno prosegue senza sosta, in stretta sinergia tra Comune, Regione e Governo”.

Un altro “passaggio fondamentale” riguarda gli emendamenti al decreto del Governo sui Campi Flegrei. “È necessario rafforzare le misure previste, adeguandole – le parole di Manzoni – alle reali necessità del nostro territorio e delle nostre comunità. Su questo ci siamo confrontati con i tecnici e con i comitati cittadini, perché le decisioni devono nascere anche dall’ascolto di chi sta vivendo sulla propria pelle questa emergenza. Continueremo a fare la nostra parte, forza Pozzuoli”.