lunedì 17 Agosto 2026

“L’unico vero ordine era che non si dovesse far male a nessuno”

Secondo il suo avvocato Lavitola aveva anche avvisato Ranucci sul rischio di attentati, un mese e mezzo prima

Data pubblicazione: 17-8-2026 ore 17:36Ultimo aggiornamento: 17-8-2026 ore 20:58

ROMA – Valter Lavitola, attualmente detenuto presso il carcere di Rebibbia con l’ammissione di essere il mandante dell’attentato ai danni del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, vive una “condizione psicologica certamente non facile”, dice il suo avvocato difensore Arturo Cola. Il turbamento deriva dalla consapevolezza di aver agito per “una scelta autonoma”, ideando da solo l’attentato, e di aver così “provocato dei guai a due persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomes, e un fratello in riferimento a Ranucci”.

Secondo quanto riferito dall’avvocato ai giornalisti, Lavitola si dice profondamente “pentito di aver messo nei guai persone a cui tiene”.

Uno snodo cruciale della linea difensiva riguarda i contatti antecedenti ai fatti dello scorso 16 ottobre. L’avvocato Cola ha rivelato che il giornalista era stato preallertato dallo stesso mandante:
Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre. C’è stato, infatti, un incontro il 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati. Questo quindi un mese e mezzo prima dell’attentato medesimo”.

“L’unico vero ordine era quello che non si dovesse far male a nessuno”. Sebbene il movente dietro l’azione di Lavitola sia indubbiamente affascinante a livello mediatico, secondo Cola ha un peso relativo in tribunale. “Se l’ha fatto per il bene di Ranucci, per la questione politica o per proteggerlo, cambia poco”.

Leggi anche

Spara all’arrestato in fuga dal pronto soccorso: agente indagato per tentato omicidio

di Redazione

Nei Campi Flegrei “ora la priorità è far tornare la gente a casa”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia