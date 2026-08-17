lunedì 17 Agosto 2026

Trump: “Se l’Oman si mette in mezzo lo bombarderemo”

A Fox News: "Israele non dovrebbe colpire Gaza. Hamas ha accettato di posare le armi"

Data pubblicazione: 17-8-2026 ore 16:17Ultimo aggiornamento: 17-8-2026 ore 17:38

ROMA – In un’ampia intervista rilasciata a Fox News, Donald Trump alterna minacce militari a presunte rivelazioni diplomatiche. Il copione ormai solito del Presidente degli Stati Uniti. Riferendosi al conflitto con Teheran, li “invita” di nuovo a “sventolare la bandiera bianca della resa”. Secondo Trump, gli iraniani “sono bravi giocatori di poker, ma stanno morendo.

E così, Trump definisce “noccioline” le munizioni utilizzate finora dagli Stati Uniti e garantisce la disponibilità di molte armi di medio livello. Accusando di nuovo Joe Biden di aver impoverito le scorte di armamenti “più avanzati”, depauperando un arsenale di cui gli USA “hanno bisogno ora in Medio Oriente”.

La linea dura americana non ha risparmiato l’Oman. Commentando i negoziati “paralleli” sullo Stretto di Hormuz in corso tra Muscat e Teheran, Trump ha minacciato: “Se l’Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo pesantemente”.

Trump ha anche dichiarato apertamente che Israele “non dovrebbe colpire Gaza”. Perché Hamas “ha accettato di posare le armi”.

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