Ultraleggero scompare in volo: ricerche in corso vicino a Cosenza. A bordo due persone

REGGIO CALABRIA – Dalle 21:05 di ieri personaleVigili del fuoco del Comando di Cosenza è intervenuto in localitàFuscaldo e Falconara Albanese (CS) per la ricerca di un velivolo ultraleggero con due persone a bordo, partite da Capo d’Orlando in Sicilia e diretti a Sibari.

#Cosenza, da ieri sera #vigilidelfuoco impegnati tra loc. Fuscaldo e Falconara Albanese per la ricerca di un velivolo ultraleggero disperso, con 2 persone a bordo: in azione squadre a terra, l’elicottero Drago 165 (video) e droni.

Operazioni effettuate con l'uso di tecnologie… pic.twitter.com/RnoadfGPoQ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 17, 2026

A supporto è stato inviato personale ‘Sapr’ abilitato al pilotaggio da remoto dei droni ed è stato attivato un elicottero versione Sar dell’Aeronautica militare. Le attività che al momento hanno dato esito negativo, proseguiranno per tutta la giornata. Effettuati anche riscontri con strumentazione per stabilire una zona di ricerca mediante cono di triangolazione delle celle telefoniche.

Le ricerche sono scattate dopo la denuncia, da parte dei familiari, con l’attivazione del piano di ricerca persone scomparse della Prefettura.

Sul posto è stato inviato anche un elicottero del Reparto volo dei Vigili del fuoco di Salerno, tipo Drago VF165, che sta collaborando nelle attività di ricerca, unitamente al velivolo dell’Esercito in supporto alle squadre di terra.