lunedì 17 Agosto 2026

Ultraleggero scompare in volo: ricerche in corso vicino a Cosenza. A bordo due persone

Attivati droni ed elicotteri tra Fuscaldo e Falconara. L'aereo era partito a Capo d'Orlando diretto a Sibari

di Mario VetereData pubblicazione: 17-8-2026 ore 11:29Ultimo aggiornamento: 17-8-2026 ore 11:36

REGGIO CALABRIA – Dalle 21:05 di ieri personaleVigili del fuoco del Comando di Cosenza è intervenuto in localitàFuscaldo e Falconara Albanese (CS) per la ricerca di un velivolo ultraleggero con due persone a bordo, partite da Capo d’Orlando in Sicilia e diretti a Sibari.

A supporto è stato inviato personale ‘Sapr’ abilitato al pilotaggio da remoto dei droni ed è stato attivato un elicottero versione Sar dell’Aeronautica militare. Le attività che al momento hanno dato esito negativo, proseguiranno per tutta la giornata. Effettuati anche riscontri con strumentazione per stabilire una zona di ricerca mediante cono di triangolazione delle celle telefoniche.
Le ricerche sono scattate dopo la denuncia, da parte dei familiari, con l’attivazione del piano di ricerca persone scomparse della Prefettura.

Sul posto è stato inviato anche un elicottero del Reparto volo dei Vigili del fuoco di Salerno, tipo Drago VF165, che sta collaborando nelle attività di ricerca, unitamente al velivolo dell’Esercito in supporto alle squadre di terra.

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