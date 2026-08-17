Morta Hayden Panettiere: la star delle serie tv aveva 36 anni e un passato difficile raccontato in un libro

ROMA – È stata il volto di Claire Bennet, cheerleader con super poteri in “Heroes” e ha anche interpretato la cantante country Juliette Barnes in “Nashville”. Ora i fan e il pubblico delle serie tv piangono la scomparsa di Hayden Panettiere, attrice e cantante statunitense. Diventata famosa al pubblico televisivo Usa giovanissima, il suo nome era legato in particolare alle due serie di successo e alla saga horror Scream in cui ha recitato negli anni Duemila.

La notizia della morte di Hayden Panettiere è stata confermata dal suo agente e dal padre Alan Lee “Skip” Panettiere. “Era una luce incredibile e una forza della natura che ha portato un amore e una gioia incommensurabili”, hanno dichiarato. L’attrice è scomparsa il 16 agosto, alla vigilia del suo 37esimo compleanno, che avrebbe festeggiato il 21 agosto. Le circostanze del decesso non sono state rese note. Secondo quanto riferito dal portavoce dell’attrice, è in corso un’indagine per chiarire le cause della morte.

Nata a New York nel 1989, a soli quattro anni era già protagonista in tv, ma la consacrazione internazionale arriva nel 2006 con “Heroes”, la serie cult della Nbc . Dal 2012 al 2018 è poi protagonista di “Nashvill” nel ruolo che le vale due nomination ai Golden Globe. Al cinema recita anche in «Scream 4» e «Scream VI». Ma dietro la fama e il successo, Hayden si trascina una vita segnata da depressione post-partum, dipendenza dall’alcol e il dolore per la morte del fratello Jansen nel 2023. A parlare delle sue sofferenze è lei stessa nel libro autobiografico “This Is Me: A Reckoning”.