Etna senza pace, l’aeroporto di Catania limita i voli. Tragedia sul vulcano: morto un escursionista americano colpito da un fulmine

di Salvo di Cataldo e Cristina Rossi

PALERMO – Dopo un relativo ‘assestamento’, l’Etna continua ad agitarsi: il quadro del vulcano resta in evoluzione dalla giornata di ieri, domenica 16 agosto, mentre prosegue l’attività effusiva di colate laviche, con esplosioni di cenere. La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, nella mattinata di oggi, lunedì 17 agosto ha preso provvedimenti e comunicato la limitazione dei voli in arrivo. “A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2- riferisce una nota dell’azienda- Sono limitate le attività di volo in arrivo: cinque aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi. Nessuna restrizione in partenza”.

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TURISTA AMERICANO MUORE COLPITO DA SCARICA ELETTRICA, SORPRESO DA UN TEMPORALE MENTRE SCALA LA VETTA

Nella giornata di ieri si è inoltre registrata una tragedia sulle pendici del vulcano siciliano: un turista americano di 30 anni è infatti morto dopo essere stato colpito da un fulmine sull’Etna, mentre era impegnato in una escursione per raggiungere la vetta. Secondo le prime ricostruzione l’uomo è stato sorpreso da un violento temporale, mentre si trovava in una zona vietata agli escursionisti, quando poi è stato colpito da una scarica elettrica.

Il 30enne è stato soccorso in gravi condizioni intorno alle 20 di ieri sera e trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Una volta giunto a destinazione le sue condizioni erano disperate: era in arresto cardiorespiratorio. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo. E deceduto poco dopo.

PROSEGUE L’EMISSIONE DI CENERE, NUOVA BOCCA EFFUSIVA CON COLATA LAVICA

Una nuova bocca effusiva si è aperta sull’Etna, nella desertica valle del Bove, ad una quota compresa tra i 2.200 e i 2.350 metri d’altitudine, producendo una colata lavica. Gli esperti dell’Osservatorio etneo dell’Ingv sono sul posto per i rilievi scientifici, mentre prosegue l’emissione di cenere dal cratere Voragine in dispersione verso sud-est.

Dal punto di vista sismico, dopo l’incremento di ieri pomeriggio l’ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto un valore massimo intorno alle 19.40 di ieri sera e successivamente, fino allo stato attuale, con deboli oscillazioni, è leggermente diminuita, rimanendo sempre all’interno dell’intervallo dei valori alti.