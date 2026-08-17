lunedì 17 Agosto 2026

Dopo l’Oro ci dà un taglio: agli Europei di Atletica, ‘ogni promessa è debito’ per Lorenzo Benati

La medaglia d'oro della staffetta 4X400 gli è costata la chioma: il velocista ha mantenuto il patto con il collega Alessandro Sibilio. Ecco cosa è successo

di Cristina RossiData pubblicazione: 17-8-2026 ore 10:02Ultimo aggiornamento: 17-8-2026 ore 10:05

ROMA – Una promessa fatta tra compagni di squadra quasi per scaramanzia prima della gara e che ha portato fortuna a Lorenzo Benati. Il velocista romano, sa che ‘ogni promessa è debito’ e, dopo il trionfo della staffetta maschile 4×400 con Scotti, Sito e Soudassi agli Europei di Birmingham ha pagato subito pegno.

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Lo aveva anticipato ai microfoni con i cronisti poco dopo il fotofinish: “In gara ho capito subito che avremmo vinto. Purtroppo avevo fatto una scommessa con Alessandro Sibilio– ha rivelato- in caso di nostra vittoria, mi sarei dovuto fare i capelli a zero e soprattutto tuffarmi nel canale qui a Birmingham. Per la seconda cosa parlerò con i dottori per vedere se sarà possibile. Ma sicuramente alla prossima gara mi vedrete pelato”. Insomma, il tuffo forse non è stato praticabile, ma il taglio di capelli per mano del collega Sibilio è stato fatto e documentato l’indomani della vittoria sui canali social personali e della Federazione italiana di Atletica leggera. Il taglio della chioma bionda, naturalmente, è stato accompagnato da uno shampoo alle bollicine.

(video credit: Federazione italiana di atletica leggera/ Fb)

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