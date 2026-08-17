Meteo, le previsioni di lunedì 17 agosto 2026

(fonti: ilmeteo.it e centrometeoitaliano.it)

ROMA – La pressione è in diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da una generale diminuzione delle temperature e tempo via via più instabile. Al mattino ci saranno alcuni temporali sul Triveneto, tempo più stabile altrove. Nel pomeriggio temporali più presenti al Nordest e sulla fascia adriatica centro meridionale, sulla Lombardia e in Liguria, saranno più soleggiati i settori occidentali.

NORD

Nubi sparse e schiarite al mattino su tutti i settori con precipitazioni sparse su Nord-Est e Liguria, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in ulteriore aumento con temporali anche intensi sui settori orientali, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento salvo fenomeni anche possibili sui settori adriatici. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

CENTRO E SARDEGNA

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite, locali fenomeni sulla Toscana. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali soprattutto sulle zone interne. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle regioni del versante Adriatico con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

SUD E SICILIA

Tempo asciutto al mattino su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio locali rovesci o temporali attesi sulle zone interne Peninsulari, poche variazioni altrove. In serata e nottata ancora fenomeni su Molise e Puglia settentrionale, anche a carattere di temporale, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli e mari poco mossi o localmente mossi.