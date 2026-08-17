L’oroscopo di lunedì 17 agosto 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Oggi devi stare attento a non ritrovarti in qualche riunione stancante, cerca di fare solo le cose che ti piacciono. Ora dovresti rilassare la mente, ma per alcuni l’amore resta un problema da risolvere!
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Oggi sei particolarmente intuitivo. Nuovi incarichi, opportunità.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Bella giornata in vista di un periodo che può alleviare le sofferenze d’amore, che può portare molti nati a vivere con più passionalità ogni storia.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Se sei sotto stress devi prenderti un po’ di tempo. Forse sono stati gli eccessivi pensieri a creare problematiche. E’ probabile che in questo periodo, il lavoro prenda il sopravvento inaspettato.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Ecco una giornata efficiente! Il meglio arriva dal pomeriggio perché al mattino potresti risentire di stanchezza o lieve mal di testa; incontri d’amore premiati, nuove proposte pure per lavoro.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Giornata in amore e nei rapporti con gli altri un po’ agitata, questo non implica una retrocessione. Diplomazia necessaria nei rapporti in casa, soprattutto stasera sembri piuttosto pensieroso; parli troppo di lavoro.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Se puoi programma qualcosa di divertente per la serata, soprattutto se intendi ritrovare un po’ di complicità con una persona che t’interessa. Non sottovalutare nuove proposte di lavoro o personali.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Periodo giusto per allargare i tuoi contatti di lavoro, probabile che tu debba cambiare ruolo o strategia. Giornata che parla d’amore.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Decisamente una giornata interessante, da sfruttare appieno. Questa situazione è necessaria per farti capire di non restare con le mani in mano, soprattutto se sei solo.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Bisogna andare oltre a certi problemi e capire che è importante ristabilire un buon contatto con tutti. C’è stato un distacco, un allontanamento o un piccolo dispiacere in famiglia da superare.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Tensioni di lavoro, più che altro difficoltà nel trovare un equilibrio. Non prendere iniziative che portino eccessive spese.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
L’amore risplende! Se hai discusso con qualcuno di recente, ora si può recuperare; hai più carte da giocare anche sul lavoro. Mutamenti in ambito familiare: scelte o decisioni importanti.