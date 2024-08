Abruzzo, scomparso un ragazzo tedesco sul Gran Sasso

Ricerche in corso per Lewin Weituschat, il ragazzo tedesco è scomparso durante un'escursione sul Gran Sasso

ROMA – Sono in corso le ricerche di Lewin Weituschat, ragazzo tedesco in Italia per il progetto Erasmus che, secondo amici e conoscenti, avrebbe avuto l’intenzione di effettuare un’escursione nell’area del Gran Sasso. Da ieri le ricerche sono concentrate nei pressi del monte Camicia, dove Lewin Weituschàt sarebbe stato avvistato per l’ultima volta da due escursionisti.

Nella zona sono all’opera i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino e Speleologico, con l’interessamento della Prefettura dell’Aquila, a seguito dell’attivazione da parte della Prefettura di Bologna del Piano di ricerca persone scomparse.

Si raccomanda a chi fosse in possesso di notizie utili a rintracciare lo scomparso, di informare senza ritardo il Numero Unico Emergenza 112.