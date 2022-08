Brutte notizie per Asia D’Amato, legamenti ko e niente mondiali per la ginnasta genovese

ROMA – Non arrivano buone notizie per Asia D’Amato. La risonanza magnetica al piede destro effettuata a Milano ha escluso ripercussioni ossee ma ha evidenziato problemi alle parti molli peri-malleolari: la 19enne di Genova campionessa europea all around, visitata dal professor Magenta all’ospedale San Paolo, dovrà stare ferma almeno quattro mesi.

D’Amato, che si è infortunata nel secondo salto della finale europea al volteggio domenica scorsa, sarà operata al Poliambulanza di Brescia venerdì dal professor Guido Zattoni. ll legamento esterno andrà ricostruito mentre, durante l’intervento, si dovrà valutare la condizione di quello interno.



Niente Mondiali in programma dal 29 ottobre, quindi, per la campionessa delle Fiamme Oro. La stagione si conclude con un oro europeo nel Concorso generale individuale, un titolo a squadre che mancava da sedici anni e un argento al volteggio.

