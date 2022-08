Al via a Campobasso la tre giorni di Vite in volo. Primo appuntamento il 22 agosto

CAMPOBASSO – Dal 22 al 24 agosto a Campobasso appuntamento con la rassegna Vite in volo.

Lunedì si inizia alle 20:30 in piazzetta Palombo con ‘So’ sempe parole d’ammore’ con Anna Corallo (voce in canto), Daniela Di Claudio (letture commentate) e Leonardo La Penna (chitarra). L’evento si concluderà con una passeggiata nel centro storico, verso piazza dell’Olmo.

Martedì in programma un doppio appuntamento. La mattina, dalle 10:00 alle 12:00, presso la Direzione regionale Musei Molise, si tiene ‘L’archeologia raccontata ai bambini’: nei giardini del museo, verrà proposto un laboratorio ispirato al volume Il ragazzo dal mare negli occhi di Lilith Moscon e illustrato da Giulia Pastorino (Telos Edizioni), a cura di Luana Astore. Seguirà la visita guidata del museo, a cura di Davide Delfino. Alle 18:30, in piazzetta Palombo, ‘Storie di vita controvento’ con la presentazione del libro Racconti di bolina di Fabrizio Bartelloni (Mds editore, 2020). Per l’occasione, l’autore dialogherà con Annalisa Fratianni.

Mercoledì 24 agosto, per la giornata conclusiva della manifestazione, sempre a piazzetta Palombo e sempre alle 18:30, ci sarà il reading a cura di Valentina Farinaccio “La disconnessa. Letture per chi non è al momento raggiungibile”, con letture di passi tratti dal nuovo romanzo di Valentina Farinaccio Non è al momento raggiungibile (edizione Mondadori).

La rassegna Vite in volo è promossa dall’associazione Alesia 2007 e sostenuta dal Comune di Campobasso con la partecipazione della Direzione regionale Musei Molise.

