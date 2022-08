Parto gemellare raro al Policlinico di Foggia: sacco e placenta per due

BARI – Stanno bene le gemelline nate con parto cesareo alla 33esima settimana nel policlinico Riuniti di Foggia. Si tratta di una gravidanza gemellare monocoriale monoamniotica rara perché i due feti sono in uno stesso sacco e nella stessa placenta. Le piccole, nate con un peso 1,6 e 1,5 chili, sono ricoverate in terapia intensiva neonatale in attesa del raggiungimento del peso adeguato per le dimissioni.

“La straordinarietà è giustificata anche dall’epoca gestazionale del parto che non va oltre la 34esima settimana per l’aumentato rischio di morte intrauterina del feto del 10% per ogni settimana in più di gestazione”, fanno sapere dal policlinico. La gravidanza è stata seguita sin dalla 12esima settimana dall’ambulatorio di diagnosi prenatale e medicina materno fetale universitaria della struttura complessa di Ginecologia e ostetricia universitaria del policlinico. Anche la mamma sta bene e le tre torneranno presto a casa.

