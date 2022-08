Frana nel Potentino, massi sulle abitazioni a Pescopagano: evacuate cinque famiglie

POTENZA – I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte a Pescopagano (Potenza) per il distacco di due grossi massi franati a ridosso di alcune abitazioni, evacuate precauzionalmente. In corso fino al mattino le verifiche di stabilità delle case e le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Evacuate cinque famiglie, per un totale di sedici persone.

