Sindacato della Polizia penitenziaria annuncia lo sciopero della fame

NAPOLI – Uno sciopero della fame per denunciare “le problematiche delle carceri italiane e, in particolar modo, di quelle campane in cui le aggressioni nei confronti dei poliziotti penitenziari e dei detenuti più deboli sono aumentate del 1.300%”, ma soprattutto per attenzionare “il disagio carcerario che ha portato al massimo storico di suicidi dal 2000 ad oggi: 52 detenuti suicidati, di cui 4 nelle carceri campane nell’ultimo mese”. Ad annunciare l’iniziativa, che sarà presentata domani alle 11 davanti il carcere di Poggioreale a Napoli, il segretario generale del Sindacato Polizia penitenziaria S.Pp.

