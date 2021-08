Comunali Roma, Pd verso la chiusura delle liste: prima i Municipi, poi il Campidoglio

ROMA – Ancora tre giorni per completare tutte le liste del Partito democratico nei Municipi. Mancano 72 ore alla scadenza della deadline fissata lo scorso 6 agosto dalla direzione romana del Pd nei confronti dei direttivi territoriali, che dovranno approvare le liste e il relativo ordine entro venerdì 20. Qualche giorno in più se lo riserverà invece il segretario cittadino Andrea Casu per espletare il mandato, consegnatogli dalla stessa direzione, per completare la lista per il Campidoglio, determinare l’ordine dei candidati e sciogliere il nodo capolista: entro la prossima settimana, Casu convocherà nuovamente l’organo di partito per il via libera definitivo.

Al momento i nomi che hanno passato il vaglio per l’Assemblea capitolina sono 37 – così come contenuti nella proposta di Casu, approvata sempre lo scorso 6 agosto con 88 voti favorevoli e 1 astenuto – compreso quello di Dario Marcucci, aggiunto subito dopo. Il segretario sta quindi vagliando le proposte ricevute per coprire le ultime 11 caselle rimaste.

Questi, in ordine alfabetico, gli esponenti Pd già sicuri di un posto in lista: Alemanni Andrea, Alfonsi Sabrina, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbieri Pietro, Battaglia Erica, Calvi Giorgio, Celli Svetlana, Colabello Julian Gareth, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Crisanti Giovanni, De Simoni Massimo, Fermariello Carla, Grimaldi Eleonora, Lepidini Alessandro, Lin Yifan, Marcucci Dario, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Michetelli Cristina, Moriconi Monica, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Piccolo Ilaria, Qamar Zaman, Restivo Flavia, Rufo Fabrizio, Stampete Antonio, Stelitano Rocco, Tarca Valerica, Tempesta Giulia, Troili Olimpia, Trombetti Yuri, Veloccia Maurizio, Zannola Giovanni.