Nuovo boom di casi Covid in Sicilia: 1229 i contagi nelle ultime 24 ore

PALERMO – Nuovo boom di casi Covid in Sicilia. Secondo il report diffuso dal ministero della Salute nelle ultime 24 ore nell’Isola sono stati scoperti 1.229 contagiati: un dato che fa della Sicilia la regione con l’incremento più consistente di positivi in Italia, seguita a distanza dalla Toscana con 551 nuovi positivi.



La tabella ministeriale che riporta i dati di tutte le regioni italiane segna per la Sicilia 26.865 test antigenici e molecolari effettuati, tuttavia il ministero segnala quanto comunicato dalla Regione: 11.045 tamponi processati con test antigenico, seppur comunicati oggi, fanno riferimento a giorni precedenti. Preoccupa il dato della provincia di Palermo, con 324 nuovi contagiati tra ieri e oggi: seguono Messina (225), Agrigento (150), Catania (129), Enna (93), Trapani (89), Caltanissetta (82), Ragusa (72) e Siracusa (65).



Nessun morto nelle ultime 24 ore, mentre le guarigioni sono state 13. Al momento si contano 19.949 contagiati, 1.216 in più rispetto a ieri. Salgono i ricoveri in regime ordinario e in terapia intensiva: nel primo caso si è passati dai 583 ricoverati di ieri ai 607 di oggi, nel secondo il dato sui pazienti ospedalizzati è passato da 71 a 77.

