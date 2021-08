Covid, 5.273 nuovi contagi. In aumento i decessi, sono 54

ROMA – Sono 5.273 i nuovi casi di contagio da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute. Complessivamente, da inizio epidemia, il numero dei contagiati è pari a 4.449.606. In aumento i decessi: oggi sono 54 mentre ieri erano stati 24, per un totale di 128.510 vittime da inizio pandemia. I tamponi processati sono stati 238.073, mentre scende al 2,2% il tasso di positività (ieri era pari al 5%). Sono in totale 4.191.980 le persone guarite o dimesse, mentre gli attuali positivi, ossia i soggetti che hanno il virus, sono in tutto 128.696, pari a 5.273 in più (+168 il giorno prima).