La Nuova Zelanda torna in lockdown dopo il primo caso di Covid in sei mesi

ROMA – Per almeno tre giorni la Nuova Zelanda torna in lockdown, dopo che è stato rilevato un caso di Covid trasmesso localmente per la prima volta in sei mesi. Lo ha reso noto la premier Jacinda Ardern, precisando che le chiusure riguardano le scuole e le attività non essenziali.

Ardern ha spiegato che “anche se non lo possiamo ancora confermare, dobbiamo presumere che si tratti di un caso di variante Delta“, facendo riferimento al caso registrato ad Auckland, il primo dallo scorso 28 febbraio.

Con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, la Nuova Zelanda ha fatto registrare 2.570 casi di coronavirus e 26 decessi.