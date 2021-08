Sono oltre 1400 le vittime del terremoto di Haiti. La tennista Naomi Osaka promette aiuti

ROMA – Naomi Osaka cuore d’oro. La star del tennis, che ha origini haitiane e giapponesi, ha infatti annunciato sul proprio profilo Twitter che donerà i guadagni del suo prossimo torneo per sostenere i soccorsi ad Haiti, l’isola caraibica colpita lo scorso fine settimana da un violento terremoto di magnitudo 7.2. “Fa davvero male vedere tutta la devastazione che sta succedendo ad Haiti- ha scritto Osaka- e sento che non possiamo davvero prenderci una pausa. Darò tutto il premio in denaro ai soccorsi per Haiti. So che il sangue dei nostri antenati è forte”. Il sisma ha provocato la morte di oltre 1.400 persone ma il bilancio delle vittime sembra destinato ad aumentare con il passare delle ore.

UN MEDICO ITALIANO NEL TEAM DELLA PROTEZIONE CIVILE EUROPEA

In partenza anche un medico italiano, specialista in maxi emergenze, nel team attivato nell’ambito del Meccanismo di Protezione Civile europeo, su richiesta delle autorità locali, a seguito del disastroso terremoto che ha colpito Haiti nei giorni scorsi. Lo riferisce una nota della Protezione civile. Il team di esperti, composto da personale sanitario, ingegneri strutturali, tecnici e logisti provenienti da sei paesi dell’Unione Europea, raggiungerà il Paese nelle prossime ore. Compito degli esperti europei sarà garantire il necessario supporto alle autorità haitiane nella valutazione delle priorità e nel coordinamento delle operazioni di soccorso e gestione dell’emergenza.

